Se vivi in affitto puoi avere fino a 2.000 euro di bonus, come ottenerli e come fare la domanda. Tutte le informazioni.

A causa della crisi economica, il tema dell’affitto è divenuto nevralgico nel dibattito politico. Il carovita e le difficoltà economiche sempre più pesanti hanno gettato nello sconforto migliaia e migliaia di cittadini, i quali hanno rivendicato delle soluzioni efficienti da parte del legislatore.

Lo Stato ha dunque stanziato dei fondi da cui attingere per l’attribuzione del cosiddetto bonus affitto, una misura importantissima volta al sostentamento dei nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà. Il bonus offre un aiuto concreto a tutti coloro che devono affrontare mensilmente costi elevati per il pagamento del canone di locazione.

Se vivi in affitto, puoi avere fino a 2000 euro di Bonus: ecco come ottenerli

Si tratta di costi che, spesso, sono superiori al 30% del loro reddito. Sono molti gli italiani che hanno difficoltà nel pagamento del canone di locazione e, tale circostanza può dar luogo a situazioni di disagio sociale oltre che all’evenienza di incorrere in uno sfratto. Il bonus affitto, dunque, assicura dignità alle famiglie che vivono in situazioni di disagio.

Il bonus affitto è una misura destinata, però, soltanto a chi possiede specifici requisiti sanciti dalla legge. Anche nel 2025 chi vive in affitto potrà godere di detrazioni fiscali che si traducono in un vero e proprio bonus. Grazie alla dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è, infatti, possibile recuperare per i richiedenti una parte della spesa sostenuta per l’affitto, con benefici che variano a seconda della propria situazione reddituale e della situazione professionale.

Il bonus è destinato a chi non possiede una casa di proprietà e vive in una abitazione con un contratto di locazione a canone concordato o transitorio. Per ottenere l’agevolazione è necessario rispettare i limiti di reddito.

Reddito inferiore a 15.493,71 euro: detrazione fiscale di 495,80 euro.

Reddito tra 15.493,71 e 30.987,41 euro: detrazione fiscale di 247,90 euro.

Reddito superiore a 30.987,41 euro: non è previsto il bonus affitto.

È inoltre prevista una detrazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per avvicinarsi a luogo di lavoro. I requisiti per ottenerla sono:

Essere lavoratore dipendente: il contratto di lavoro deve essere in essere.

Contratto di affitto nel Comune dove si lavora o in uno limitrofo: è necessario avere un alloggio in prossimità del nuovo luogo di lavoro.

Trasferimento della residenza.

Distanza e Regione: il nuovo Comune deve essere ad almeno 100 km di distanza dal precedente e situato in una Regione diversa.