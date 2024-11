Segnali di crisi economica mondiale vengono dall’Estremo Oriente. Si aggiungono alla recessione in atto in Europa. Contrastano con il continuo boom economico americano basato sui consumi e sul debito pubblico.

L’attività industriale si riduce in Giappone, Corea del Sud Indonesia e Malesia, anche si è espansa a Taiwan e in Vietnam.

Il FMI avverte dei rischi di deflazione in Cina, con un impatto sull’Asia più ampio.

L’attività manifatturiera dell’Asia è rimasta stagnante a ottobre poiché un rimbalzo in Cina non è riuscito a dare molta spinta alle fabbriche regionali.

Si tratta, scrive Leila Kihara su Reuters, di un segnale scoraggiante per i responsabili politici che si preparano a una potenziale escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Questo mentre il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha avvertito dei crescenti rischi per le prospettive economiche dell’Asia a causa della frammentazione del commercio, dei problemi del settore immobiliare cinese e del potenziale di ulteriori turbolenze del mercato.

Crisi in Oriente, riflessi nel mondo

L’attività industriale, aggiunge Kihara, si è ridotta in Giappone e Corea del Sud a causa della debole domanda interna e del rallentamento della crescita nei mercati statunitensi, europei e cinesi, hanno mostrato venerdì le indagini sull’indice dei responsabili degli acquisti (PMI).

In un barlume di speranza, tuttavia, l’attività manifatturiera della Cina è tornata alla crescita in ottobre, aiutata da una serie di misure di stimolo lanciate da Pechino per sostenere un’economia fragile.

Il PMI manifatturiero Caixin/S&P Global è salito a 50,3 a ottobre dal 49,3 del mese precedente, ha mostrato un sondaggio privato, battendo le previsioni degli analisti in un sondaggio Reuters di 49,7.

La lettura ha fatto eco a un sondaggio ufficiale di giovedì, che ha mostrato che l’attività manifatturiera cinese si è espansa per la prima volta da aprile in un segno che l’economia si stava stabilizzando.

Deflazione in Cina

Ma Krishna Srinivasan, direttore del Dipartimento Asia e Pacifico del FMI, ha avvertito che i rischi di deflazione stavano aumentando in Cina e richiedeva ulteriori misure per risolvere i suoi problemi del settore immobiliare e aumentare i consumi.

“La Cina ha un’enorme influenza su ciò che accade in Asia”, ha detto a Reuters. “Quando la Cina rallenta, il resto dell’Asia rallenta”, ha detto, aggiungendo che il paese deve “allontanarsi da un modello guidato dagli investimenti e dalle esportazioni, a un modello guidato dai consumi”.

Il PMI manifatturiero finale della banca au Jibun del Giappone è sceso a 49,2 a ottobre da 49,7 a settembre, riducendosi al ritmo più veloce in tre mesi a causa della debole domanda interna ed estera.

L’indice è rimasto al di sotto della soglia di 50,0 che separa la crescita dalla contrazione per il quarto mese consecutivo.

Il PMI della Corea del Sud si è attestato a 48,3 a ottobre, invariato rispetto al mese precedente e in calo per il secondo mese consecutivo con la produzione in calo del massimo in 16 mesi, ha mostrato un sondaggio privato.