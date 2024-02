Settimana lavorativa di 4 giorni, un sogno per molti se non per tutti, ai quattro angoli del mondo potrebbe essere presto o è già realtà.

Cosa poi faccia la gente di tutto quel tempo libero non si può capire. Videogames, social network, sport, sesso?

A giudicare dalle opinioni espresse dai giovani italiani in un sondaggio pubblicato di recente dalla Stampa, un’ora di lavoro in più sarebbe per loro un tal sacrificio da poter essere compensati solo con una super paga.

Quello che segue è un elenco di Paesi, dieci, tutti evoluti ricchi, dove la settimana lavorativa di 4 giorni e realtà o comunque in fase di prova. Variano da Stato a Stato le regole per quanto riguarda le ore da lavorare.

1, la Germania è pronta a provare una cultura della settimana lavorativa di 4 giorni per sei mesi, a partire dal 1° febbraio 2024. Lo studio mira a scoprire se una cultura della settimana lavorativa di 4 giorni renderebbe davvero i dipendenti più felici, più sani e più produttivi come suggerito dai sindacati.

2, Belgio. Nel 2022, il Belgio è diventato il primo paese dell’Unione Europea (UE) a rendere facoltativa la settimana lavorativa di 4 giorni. Tuttavia, il problema qui è che l’orario di lavoro totale rimane lo stesso in una settimana lavorativa di 4 giorni come in una settimana lavorativa di 5 giorni. Il totale delle ore lavorative settimanali è di 40.

3, Paesi Bassi. Secondo i dati del governo, i Paesi Bassi hanno in media le settimane lavorative più brevi al mondo. Lì le persone lavorano solo per 29 ore settimanali. I Paesi Bassi non hanno regole ufficiali, le persone lì lavorano solo 4 giorni a settimana.

4, Danimarca. Secondo un rapporto dell’OCSE, la Danimarca è al secondo posto per l’orario di lavoro settimanale più breve, pari a 33 ore. Sebbene anche la Danimarca non abbia un mandato ufficiale di settimana lavorativa di 4 giorni, le persone generalmente lavorano solo per quattro giorni a settimana.

“Anche se i danesi sono grandi lavoratori, preferiscono svolgere il proprio lavoro entro le 37 ore settimanali lavorative ufficiali della Danimarca. Fare ore extra è scoraggiato e la maggior parte dei dipendenti esce intorno alle 16 per andare a prendere i propri figli e iniziare a preparare il pasto serale”, si legge in un articolo. rapporto.

5, Australia. 20 aziende in Australia stanno praticando una settimana lavorativa di 4 giorni in un progetto pilota. Secondo esso, un datore di lavoro in Australia può aspettarsi che i propri dipendenti lavorino per 38 ore settimanali. “La nuova forma di lavoro, nota come modello 100:80:100, consente ai dipendenti di trattenere il 100% della retribuzione mentre lavorano l’80% delle ore, purché mantengano il 100% della loro produttività…

E 100: 80:100 non è l’unico modello. Altre organizzazioni consentono al personale di lavorare per settimane più brevi in cambio di una riduzione dello stipendio, o offrono settimane standard di 40 ore condensate su quattro giorni,” si legge in un rapporto di News.com.au.

6, Giappone. Contrariamente all’intensa cultura del lavoro del Giappone, in una politica economica annuale pubblicata nel 2021 il governo incoraggia le aziende a optare per una settimana lavorativa di 4 giorni nel paese.

L’idea è quella di prevenire il “karoshi” che si traduce in “morte per superlavoro”. L’idea è anche quella di permettere alle persone di trascorrere del tempo fuori dal lavoro. Ciò contribuirà a rilanciare l’economia poiché le persone spenderanno più soldi e avranno una vita familiare che contribuirà a più nascite di bambini nel paese, cosa molto necessaria per l’invecchiamento della popolazione.

7, Spagna. Secondo quanto riferito, il governo spagnolo prevede di investire 50 milioni di euro per una prova di 4 giorni lavorativi settimanali che durerà tre anni. Si prevede che parteciperanno circa 200 aziende spagnole.

8, Regno Unito. Nel 2022, il Regno Unito ha seguito una settimana lavorativa di 4 giorni. Sessantuno aziende e oltre 300 dipendenti hanno partecipato alla prova e le persone dovevano lavorare per un massimo di 48 ore settimanali secondo le loro leggi.

Questo è stato il più grande esperimento mai realizzato con la partecipazione di 61 aziende e si è notato un calo significativo del 65% dei congedi per malattia, secondo un rapporto di Bloomberg. La settimana lavorativa di 9/94 giorni può portare a livelli di stress ridotti.

9, “In Portogallo, i livelli di ansia e i problemi del sonno sono diminuiti di circa il 20%” quando è stata implementata la settimana lavorativa di 4 giorni, si legge in un rapporto di Bloomberg. Ciò a sua volta ha influito positivamente anche sulla produttività dei dipendenti sul lavoro e sull’economia generale.

10.In Italia, Luxottica ci sta provando. Per 20 settimane l’anno i dipendenti degli stabilimenti Luxottica lavoreranno quattro giorni, restando liberi da venerdì a domenica, mentre per tutte le altre settimane si manterranno i 5 giorni lavorativi.