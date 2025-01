Sai quanti soldi puoi portare in tasca? Fai attenzione a non superare questo limite: rischi grosso. Cosa devi assolutamente sapere.

Nel nostro Paese, il legislatore ha sancito dei limiti all’utilizzo del contante. Significa che, non puoi girare con determinate cifre in tasca. C’è infatti un tetto che non può essere superato, onde evitare sanzioni pesanti. Qual è questo limite? Si tratta di un quesito che si pongono in tanti, e che nasce dal timore di poter essere puniti per aver trasgredito alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti o sui limiti dei contanti.

Potrebbe anche accadere di subire accertamenti fiscali da parte dell’amministrazione tributaria, qualora gli enti competenti lo ritenessero opportuno. Va precisato che avere denaro in contante e portarlo con sé, non costituisce nessuna trasgressione, tuttavia, una somma troppo elevata potrebbe far sorgere dubbi di natura fiscale.

Soldi che puoi portare in tasca, c’è un limite? Attenzione a questi casi

In passato, è accaduto spesso che coloro i quali erano in possesso di cifre considerevoli in contanti avessero evaso le tasse ed è proprio per questo che, il legislatore è intervenuto per disciplinare tale fattispecie. Si è parlato, dunque, della cosiddetta guerra al contante, nata dalla lotta all’evasione fiscale. L’evasione rappresenta uno dei problemi più gravi del nostro Paese da decenni, sono tantissimi infatti i contribuenti che ogni anno si sottraggono al pagamento di tasse e imposte.

L’utilizzo dei contanti è uno degli strumenti più utilizzati per evitare di lasciare traccia circa i flussi di denaro. Proprio per questo motivo, il legislatore italiano in conformità con quanto sancito dalle norme europee in materia, ha imposto dei precisi limiti all’utilizzo del denaro contante.

Fai attenzione, se superi questa cifra dunque rischi di essere sottoposto accertamenti fiscali. Se utilizzi il denaro contante al di sopra dei 5.000 euro rischi delle sanzioni. Il limite in questione si applica soltanto ai trasferimenti di contanti a terze parti, non si applica nel caso di prelievi e di versamenti sui propri prodotti finanziari.

Quindi, non esiste nessun limite ai soldi che si possono portare in tasca o tenere in casa. La legge, non impone infatti regole e limiti sui soldi che si possono portare con sé. La presunzione di evasione fiscale si verifica solo quando ci sono delle transazioni sospette sul conto corrente, come ad esempio versamenti di importi molto elevati e non giustificati. Tutti hanno la facoltà di poter risparmiare e di tenere i propri soldi in contanti e conservarli in casa, l’importante è non superare il limite di 5.000 euro.