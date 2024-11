Sorpresa dall’INPS: a dicembre 154,94 euro in più per migliaia di pensionati

Un’autentica sorpresa dall’INPS per i pensionati sotto l’albero di Natale, a dicembra in arrivo 154 euro per tutti.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti pensionati italiani troveranno una piacevole sorpresa nel cedolino di dicembre. Si tratta di un “regalo” economico che, per alcuni, potrebbe rappresentare un piccolo ma significativo sollievo in un periodo di crisi come questo.

Con il Natale alle porte, poi, questo contributo favorirà certo tutti i pensionati in uno dei periodi dell’anno dove si spende di più e si è più esposti dal punto di vista finanziario. Le condizioni per accedere a questa misura e come farne richiesta sono all’interno di una legge di qualche anno fa che, però, non tutti conoscono ancora.

Sorpresa dall’INPS per i pensionati: requisiti e domanda

La cifra in questione154,94 euro esentasseda affiancarsi alla pensione di dicembre una sorta di “bonus Natale” potrà venire incontro alle esigenze di parecchie famiglie. Che i pensionati, in questi tempi neri di crisi, siano il salvagente di tantissime famiglie ormai è una cosa acclarata. Anche questi soldi, quindi, evidentemente, andranno spesi per per aiutare un figlio, accontentare un nipotino, contribuire al cenone di Natale.

Naturalmente è giusto specificare fin da subito che non si tratta di un regalo di Natale, l’INPS, del resto, non è certo Babbo Natale anzi. Si tratta di una misura introdotta in una finanziaria di qualche anno fa, per cui si può accedere al contributo rispettando alcuni requisiti. La somma di denaro, infatti, non è per tutti. Saranno circa 400.000 gli italiani beneficiari dell’assegno INPS a poter beneficiare di questo contributo extra che ripetiamo sarà esentasse.

Il beneficio introdotto con la legge finanziaria del 2001 tramite la legge 388/2000 è riservato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici. Sia che questi siano diretti, di invalidità, o indiretti erogati dall’INPS. Uno dei requisiti, però, a cui è sottoposta la misura è il reddito annuo del pensionato. L’importo della pensione, infatti,non dovrà superare i 7.781,93 euro che corrisponde al trattamento minimo dell’Istituto previdenziale.

ALla cifra, però, vanno aggiunti i 154 euro del bonus. Quest’ultimo, quindi, sarà corrisposto a tutti i pensionati che avranno un importo di pensione annuo di 7.936,87 euro. Il secondo requisito è quello del reddito annuo complessivo che dovrà essere inferiore a 11.672,9 euro annui per il 2024. E’ anche vero che in caso di coniuge il calcolo sarà fatto sul reddito complessivo che non dovrà essere superiore 23.345,79. Per tutti i pensionati, insomma, che rientrano in questi parametri la cifra verrà accreditata direttamente sul cedolino di dicembre in automatico.