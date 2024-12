Stipendi, scattano gli aumenti da gennaio ma non per tutti: chi andrà meglio con l’anno nuovo

Stipendi, ecco per chi aumenta (e di quanto) dall’1 gennaio 2025. Tutte le cifre e le modalità che dovete conoscere

Dal 1 gennaio 2025, il panorama delle buste paga in Italia subirà un cambiamento significativo. Molti lavoratori si troveranno a beneficiare di aumenti di stipendio, ma le modalità e gli importi variano in base al reddito percepito. Le nuove regole, introdotte dal governo, mirano a trasformare lo sgravio contributivo in un aumento delle detrazioni fiscali, nel tentativo di mantenere il taglio del cuneo fiscale, ovvero la differenza tra stipendio lordo e netto.

Il 2025 si prospetta come un anno di transizione per il sistema di retribuzione lavorativa in Italia. Le nuove norme mirano a riequilibrare la situazione, ma porteranno con sé anche sfide significative per molti lavoratori.

I cambiamenti per il 2025

In passato, i lavoratori con redditi fino a 2.692 euro lordi (circa 35.000 euro annui) hanno goduto di uno sgravio contributivo del 6%, e del 7% per coloro che guadagnano fino a 1.923 euro lordi (25.000 euro di reddito annuo). Questa misura ha permesso a molti di avere un netto più alto senza variazioni nel lordo. Tuttavia, a partire dal 2025, lo scenario cambia drasticamente: lo sgravio contributivo verrà abolito e si applicherà l’aliquota piena dei contributi.

Gli aumenti previsti per il 2025 sono diversificati e calcolati in base al reddito lordo annuale. Per i lavoratori che guadagnano fino a 20.000 euro, si prevede un aumento concreto dello stipendio. In particolare, l’incremento sarà del 7,1% per chi ha un reddito fino a 8.500 euro, del 5,3% per quelli che si trovano nella fascia tra 8.500 e 15.000 euro, e del 4,8% per chi guadagna fino a 20.000 euro. Questo significa, per esempio, che un lavoratore con un reddito di 17.500 euro lordi avrà un aumento netto di circa 3 euro al mese, portando il totale annuo a 36 euro.

Per coloro che guadagnano oltre 20.000 euro, il meccanismo cambia. Sarà applicata una maggiore detrazione per i redditi da lavoro dipendente, pari a 1.000 euro l’anno fino a 32.000 euro, per poi ridursi progressivamente fino a 40.000 euro. Questo è un importante vantaggio per i lavoratori che oggi non beneficiano dello sgravio contributivo, permettendo loro di vedere un incremento nel proprio stipendio netto.

Un aspetto interessante da considerare è l’impatto di queste nuove regole sulle donne lavoratrici. La legge di Bilancio 2024 ha previsto uno sgravio per le madri con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore ai 10 anni, o per chi ha almeno tre figli. Queste donne, a partire dal 2025, non solo continueranno a beneficiare del bonus mamme, che consente di non pagare contributi fino a 3.000 euro l’anno, ma avranno anche accesso agli aumenti e alle nuove detrazioni.

Il passaggio da un sistema di sgravio contributivo a uno di detrazione fiscale implicherà una ricalibrazione delle buste paga. Ad esempio, per un lavoratore con un reddito lordo di 36.000 euro, si prevede che non solo non ci sarà un aumento, ma che il suo stipendio netto potrebbe persino diminuire rispetto al 2024.

Per chi si trova nella fascia di reddito annuo tra 20.000 e 32.000 euro, il cambiamento porterà un miglioramento della condizione economica, con un aumento netto previsto che si tradurrà in una maggiore capacità di spesa. Tuttavia, è importante comprendere che per alcuni lavoratori non ci saranno miglioramenti e potrebbero persino registrare una diminuzione del reddito netto.

L’analisi dettagliata dei cambiamenti previsti per le buste paga ha messo in evidenza che i lavoratori con un reddito compreso tra 17.500 e 20.000 euro beneficeranno di un incremento della loro retribuzione. Allo stesso tempo, chi guadagna oltre 35.000 euro avrà la possibilità di vedere un incremento delle detrazioni, migliorando così la loro situazione economica.