Supermercati italiani, sorpresa: è questo il supermercato più conveniente (né Coop, né Esselunga)

Tanti sono i supermercati sparsi per l’Italia e noi consumatori siamo sempre alla ricerca di quello dove è possibile risparmiare sempre un po’ di più.

Guardiamo attentamente ogni singolo volantino, ogni singola campagna pubblicitaria che gira in tv o anche in rete, alla ricerca dell’offerta migliore. Di solito, sono sempre alcuni i supermercati ad esser considerati i più economici. Ma siamo davvero sicuri sia così?

A quanto pare no, non sono né la Coop né la Esselunga, di cui spesso vediamo la pubblicità in tv. Di chi si tratta allora? Cerchiamo di capirlo insieme.

Dove fare la spesa e spendere poco

Andare a fare la spesa è diventato, ormai, un’impresa vera e propria. Prima si aveva il supermercato di fiducia e solo lì si andava a spendere perché eri certo che quelle offerte altrove non le avresti mai trovate. Ma ora i tempi sono cambiati e sono sempre di più i supermercati, quanto anche i discount che, ogni giorno, creano offerte di diverso tipo e di diverso prezzo.

Alcune compagnie di supermercati, quali la Coop, la Conad, la Esselunga (giusto per citarne alcune) resistono ancora e continuano ad essere fra le più scelte dagli italiani in fatto di spesa e di risparmio. Ma sono davvero loro ad essere le più convenienti sul mercato? A quanto pare no. A spiegarci il perché è Altroconsumo che, ogni anno, stila una classifica apposita indagine fatta proprio fra i supermercati, ci dice quali siano davvero i più convenienti e quali no.

Da un lato c’è l’inflazione, l’aumento del costo delle materie prime, del loro trasporto ma, nonostante tutti questi ostacoli, sembra ancora possibile riuscire a risparmiare facendo la spesa. Basta solo essere attenti ed oculati allo stesso tempo.

Nord e Sud: le differenze sul carrello della spesa

Sono 1140 i punti vendita presi in riferimento in ben 65 città italiane e, fra le cose che sono state analizzate quanto acquistate, ci sono proprio i generi alimentari, quanto i prodotti per la cura della casa e della persona e, finanche, i prodotti per gli animali. Facendosi largo fra i prezzi fissi, le offerte e quelli che si alternano fra l’una e l’altra opzione, sono stati diversi i risultati osservati.

La prima su tutte è che c’è una notevole disparità fra Nord e Sud del paese e che fare la spesa al Sud costa molto di più che al Centro Nord. La regione, infatti più economica è il Trentino Alto Adige, seguita dal Friuli, dal Veneto dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Calabria. Anche l’incidenza del costo della spesa è diversa fra Nord e Sud del Paese.

I supermercati più convenienti

Al Sud, ad esempio, la spesa grava del 17% sul bilancio mensile delle famiglie, mentre al Nord arriva al 12%. Ad esempio Cremona è la città dove si risparmia di più, mentre a Catanzaro e a Reggio Calabria il risparmio è molto più basso rispetto alla media nazionale.

Arrivati a questo punto, Altroconsumo ha stilato anche una classifica dei supermercati più convenienti per la nostra spesa. Al primo posto vi è il Famila Store, seguito dalla Conad e da Pam. Solo a metà classifica ritroviamo Coop ed Esselunga.