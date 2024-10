Tetto da 160mila euro per i manager pubblici in Manovra: salve le aziende quotate e Stretto di Messina

Manovra di Bilancio 2025, per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anche i manager pubblici dovranno fare dei sacrifici. Su di loro infatti si applicherà il nuovo tetto alla retribuzione” onnicomprensivo” di 160 mila euro lordi annui. Le società dovranno invece tagliare le spese di rappresentanza e di pubblicità.

Si tratta di una prima volta che la stretta alla spesa riguarderà anche società, enti, fondazioni e associazioni che ricevono contributi dallo Stato. E per i dirigenti di queste aziende il taglio rispetto al tetto attuale è amplio: si passerà infatti a 160mila dagli attuali poco più di 240mila euro. Al taglio sfuggiranno in pochissimi: le società quotate, ossia quelle che emettono strumenti finanziari quotati (tra loro Fs, Anas, Cdp) ed anche quelle come la Stretto di Messina spa che ha una deroga specifica introdotta nel 2023.