Torna a Verona “Vinitaly” da 6 al 9 aprile, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, edizione numero 57, evento imperdibile per produttori, buyer, importatori, ristoratori, tecnici. Numeri da primato europeo: 4.300 espositori di 150 Paesi, 150 mila visitatori in tre giorni, 6 Consorzi regionali. Tutte le Regioni italiane presenti, dall’Alto Adige che quest’anno festeggia i 50 anni del suo celebre Doc, alla Sicilia con il suo mosaico di cultura e natura e i suoi 7.200 viticoltori.

La novità del salone? Sono gli spumanti IGT del Consorzio Vino Toscana. Sotto i padiglioni tutte le eccellenze del nostro Paese. E sullo sfondo, in questa edizione della kermesse, gli scenari internazionali e la minaccia dei dazi Usa. Vinitaly è un Grand Tour di mercati, passione e comunità. Un tour d’Italia che racconta luoghi, storie, culture, vite attraverso il vino. Molti gli eventi collaterali dove si parlerà di vino e cibo ma anche di esportazioni oltre oceano e del boom di vendite tricolori negli Usa per l’agroalimentare italiano col 7,8 miliardi di euro. Fatturato sul quale incombe la scure di Trump.

Vino pilastro dell’economia

Lo dicono le cifre: il vino italiano è un autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo, dunque è sempre più necessario difendere e valorizzare le nostre eccellenze. Ciò significa proteggere l’identità, la tradizione e la ricchezza dell’Italia; va sostenuto un comparto riconosciuto a livello internazionale. Il vino non è solo un prodotto: è cultura, arte e simbolo del nostro saper fare. Come ha detto il ministro Lollobrigida: “Il vino è un pilastro dell’economia che genera occupazione, turismo e sviluppo per molte regioni. Continueremo ad investire nella sua crescita, nell’apertura di nuovi mercati e nella tutela delle denominazioni”.

Le frasi celebri sul vino

Abbiamo scelto le citazioni più celebri.