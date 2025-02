Ottime notizie per le famiglie italiane: anche nel 2025 torna il bonus teleriscaldamento. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.

Anche per la stagione termica 2024/2025 è stato confermato il bonus teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento distribuita attraverso reti di tubature, nella gran parte dei casi interrate. Attraverso i tubi scorre acqua surriscaldata o passa vapore destinato a riscaldare la casa. Ma in cosa consiste il bonus teleriscaldamento? E quali sono i requisiti per averlo?

L’agevolazione è prevista dal Gruppo Iren, che la eroga direttamente ai clienti vulnerabili. Il bonus consiste in uno sconto piuttosto sostanzioso in bolletta come forma di sostegno alla clientela più svantaggiata. I bonus sociali per le forniture di gas, luce e acqua infatti non coprono il teleriscaldamento, motivo per il quale dal 2021/2022 Iren Luce e Gas ha deciso di riconoscere ai clienti più fragili il beneficio. Ecco come fare domanda.

Bonus teleriscaldamento 2025, requisiti e modalità di presentazione della domanda

Per ottenere il bonus teleriscaldamento è necessario fare domanda sul sito internet di Iren Luce e Gas. Le domande sono aperte dal 12 febbraio, per presentare la richiesta ci sarà tempo fino al 31 marzo 2025. Come detto lo sconto in bolletta spetta ai clienti vulnerabili. I requisiti per rientrare nella platea dei beneficiari sono determinati dall’ISEE.

Altri requisiti sono la residenza in uno dei Comuni nei quali Iren ha in gestione la rete del teleriscaldamento, la titolarità di un contratto di teleriscaldamento per uso riscaldamento o riscaldamento promiscuo nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2024 al 30 aprile 2025. L’agevolazione copre dal 15 al 20% della spesa annua per riscaldare un immobile per una famiglia tipo.

Quanto agli importi, si va da un minimo di 149 euro per le famiglie fino a 4 componenti e un ISEE non superiore a 9.530 euro a un massimo di 169 euro riservato ai nuclei con almeno 4 figli e un ISEE fino a 20mila euro. Ma come si presenta la domanda per il bonus teleriscaldamento? Come anticipato la domanda va presentata online sul sito di Iren, allegando la documentazione richiesta.

Nello specifico, occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Andranno indicati anche il numero cliente e il codice contratto. Si possono facilmente reperire su qualunque bolletta. Infine serve la copia di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda andranno poi specificati dati come il tipo di utenza, i contatti telefonici, i dati del richiedente, i dati Isee e il punto di fornitura.

Chi avesse bisogno di assistenza nel compilare la domanda del bonus teleriscaldamento potrà rivolgersi ai canali attivati da Iren, a cominciare dal numero verde 800969696. C’è anche un contatto WhatsApp al numero 3771227905. Infine c’è sempre la possibilità di rivolgersi agli sportelli territoriali di Iren.