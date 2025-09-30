Effetto déjà vu. Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti all’estero. “Il nostro settore cinematografico ci è stato rubato da altri Paesi, proprio come le caramelle a un bambino. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro. Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti”, ha scritto Trump in un post su Truth. Già a maggio il presidente si era lanciato in una dichiarazione simile, considerando, allora come oggi, le produzioni straniere “una minaccia per la sicurezza nazionale e per l’industria cinematografica americana”.

Prodotti globali

Proprio come successo mesi fa, queste dichiarazioni potrebbero destabilizzare gli studios che dipendono sempre di più dalle co-produzioni internazionali. È da anni, infatti, che l’industria cinematografica statunitense sposta un’ampia fetta delle proprie produzioni in altri Paesi, quelli che offrono sgravi fiscali e costo del lavoro molto più bassi rispetto agli Stati Uniti.

Sempre più spesso, inoltre, registi e quindi grosse produzioni statunitensi preferiscono “bypassare” le ricostruzioni negli studi di Hollywood, scegliendo ambientazioni all’estero. Questo, per esempio, è il caso di The Odyssey, il prossimo film di Christopher Nolan che il regista statunitense ha deciso di girare all’estero: l’intero progetto potrebbero subire delle conseguenze economiche piuttosto significative qualora Trump decidesse di concretizzare le sue dichiarazioni. C’è poi la questione pratica di come i dazi potrebbero essere applicati a servizi e non a beni materiali: “Come fai a fermare un film in dogana?”, aveva commentato a Cannes il regista Wes Anderson, il cui ultimo film, La Trama Fenicia, è girato in parte in Germania. I film di oggi sono spesso prodotti che coinvolgono migliaia di lavoratori in molteplici località, anche grazie agli incentivi che hanno attirato registi e troupe in Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda.