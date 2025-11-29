A partire da lunedì prossimo, primo dicembre, si completerà il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, interessando i comuni delle zone climatiche A e B, tra cui Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, che potranno finalmente avviare i termosifoni. Lo ricorda Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager, evidenziando alcune novità positive per le famiglie sul fronte del gas.

“Esaminando le migliori proposte commerciali delle società energetiche per il mese di dicembre e pubblicate sull’apposito portale gestito da Arera e AU, si scopre che per i contratti a prezzo fisso la bolletta media nelle principali città si attesta a circa 1.528 euro annui (per una famiglia con consumi da 1.400 metri cubi), contro i 1.765 euro dello scorso inverno, con un risparmio del 13,4% pari a una minore spesa da 237 euro a nucleo – spiega Assium -. Va ancora meglio per le offerte a prezzo variabile: qui la bolletta media sul mercato libero (con la migliore offerta) è di circa 1.498 euro, il -19,1% rispetto allo scorso inverno, pari a un risparmio da quasi 354 euro annui a utenza”.

“Tutti i dati ci dicono che questo potrebbe essere il primo inverno senza il caro-bollette, con le tariffe che, nonostante l’aumento dei consumi, continuano a scendere e prezzi del gas lontani dai record toccati gli anni precedenti – spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua -. È fondamentale in questo momento valutare se le condizioni della propria fornitura siano in linea coi prezzi di mercato, tentare di rinegoziarle con il proprio fornitore, oppure valutare un possibile cambio di gestore, affidandosi a personale qualificato come un utility manager in grado di verificare la reale convenienza di un’offerta e aiutare i consumatori a fare le migliori scelte”.