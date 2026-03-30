Domani, 31 marzo, rappresenta l’ultimo giorno utile per sottoscrivere la polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali, nota come polizza Cat Nat. L’adempimento riguarda principalmente micro e piccole imprese dei settori turistico, ristorazione, pesca e acquacoltura. Facile.it, in collaborazione con Italfinance e Finital, ha ricordato l’importanza di provvedere tempestivamente, sottolineando come l’assicurazione garantisca una protezione fondamentale in caso di eventi calamitosi, pur mantenendo premi annuali accessibili rispetto ai benefici offerti.

Costi stimati per ristoranti e hotel

L’analisi elaborata da Facile.it ha preso in considerazione due attività tipo – un ristorante e un hotel – in tre città campione: Milano, Roma e Palermo. Per il ristorante, con un terreno da 10.000 euro, un fabbricato da 500.000 euro, attrezzature e macchinari da 150.000 euro ciascuno, il premio annuale parte da 272 euro a Milano, 776 euro a Roma e 628 euro a Palermo. Nel caso di un hotel con valori assicurati più elevati, il premio sale: terreno da 30.000 euro, immobile da 1,5 milioni, attrezzature per 200.000 euro e impianti e macchinari da 300.000 euro. In questo scenario, la polizza costa 556 euro a Milano, 835 euro a Roma e 2.111 euro a Palermo.

Variabili che influenzano il prezzo

I costi delle polizze Cat Nat dipendono da numerosi fattori: la rischiosità del territorio, la probabilità di eventi calamitosi, la vulnerabilità dei beni, le caratteristiche costruttive dell’immobile, la collocazione dell’attività, il capitale assicurato e le politiche tariffarie delle compagnie assicurative. Anche la distanza dal piano terra e il tipo di attività svolta incidono sul premio finale. Questi elementi spiegano le differenze tra le città considerate nello studio.

Conseguenze del mancato adeguamento

Sebbene al momento non siano previste sanzioni pecuniarie per chi non sottoscrive la polizza, le imprese che ignorano l’obbligo non potranno accedere a agevolazioni o contributi pubblici. In caso di calamità, i danni dovranno essere affrontati autonomamente, senza indennizzi statali. Gli esperti di Facile.it, Italfinance e Finital ribadiscono quindi l’importanza di provvedere tempestivamente, considerando i premi contenuti rispetto alla sicurezza offerta alle attività e ai loro beni.