Una catena di panini siluro imbottiti all’italiana è stata valutata 8 miliardi di dollari in America

Il colosso del private equity Blackstone ha raggiunto un accordo per acquisire la quota di maggioranza in Jersey Mike’s Subs, una catena di panini detti sub, da sottomarino per la forma del pane e imbottiti all’italiana. L’azienda è stata valutata a circa 8 miliardi di dollari, debito incluso, hanno riportato Lauren Thomas e Miriam Gottfried sul Wall Street Journal.

Blackstone era stata in trattative intermittenti per un accordo con la catena di panini con sede a Manasquan, nel New Jersey, all’inizio di quest’anno.

Secondo Technomic, Jersey Mike’s è la seconda più grande azienda di panini in stile sub negli Stati Uniti per vendite, dopo Subway.

Il sub sandwich, abbreviazione di submarine, è un panino statunitense composto da due fette di pane lungo e ingredienti a piacere, fra cui affettati, verdure, formag gi e condimenti.

Il suo nome, che significa letteralmente “panino sottomarino”, è dovuto alla sua forma allungata che ricorda quella di un sottomarino.

Cosa sono i panini sottomarino

I submarine sandwich, spiega Wikipedia, hanno strette correlazioni con gli Italian sandwich, panini allungati con verdure, salumi e formaggi, ideati nelle comunità italoamericanenegli Stati Uniti nordorientali fra la fine del XIX e la metà del XX secolo.

Jersey Mike’s ha le sue radici in un negozio di panini di Jersey Shore aperto nel 1956. Peter Cancro, che ha iniziato a lavorare in una sede all’età di 14 anni nel 1971, ha racimolato i soldi per acquistare Mike’s Subs nel 1975.

In seguito, Cancro ha cambiato il nome dell’azienda in Jersey Mike’s e ha iniziato il franchising negli anni ’80. Il 66enne, proprietario assoluto dell’azienda, rimane amministratore delegato.

Più di tremila sedi

Oggi, Jersey Mike’s conta più di 3.000 sedi. Cancro ha dichiarato al Journal che pensa che l’azienda possa espandersi fino a 4.000 sedi con 6,5 miliardi di dollari di vendite entro il 2027.

Il consolidamento sta prendendo piede tra i proprietari di ristoranti, i cui flussi di cassa hanno attirato l’interesse di una serie di acquirenti, tra cui società di private equity con tasche profonde.

Blackstone ha una storia di investimenti in attività di franchising, che possono trarre vantaggio dalla crescita di un marchio senza richiedere significativi investimenti di capitale.

Il suo accordo per il franchisor Hilton Hotels è stato l’investimento di private equity più redditizio nel settore immobiliare di sempre. L’azienda possiede anche il franchisor di servizi di pulizia e restauro di emergenza Servpro e il marchio di caffè 7Brew. Ad aprile, Blackstone ha stretto un accordo per acquistare il franchisor Tropical Smoothie Cafe.