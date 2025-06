La ricchezza dell’1% degli uomini più facoltosi al mondo è aumentata, in termini reali, di oltre 33.900 miliardi di dollari nell’ultimo decennio. Ripetiamo e contestualizziamo: mentre ovunque si tagliano servizi pubblici; mentre ampie fasce della popolazione mondiale diventano più povere (ne sappiamo qualcosa, nella nostra disgraziata Italia); mentre si vive sotto le bombe o si muore di fame a Gaza; mentre in Europa si approva un piano di riarmo che costringerà i governi a tagliare ulteriormente il welfare; mentre il cittadino medio italico (ed è uno di quelli messi meglio sul pianeta) deve aspettare un miracolo per una visita specialistica; mentre i lavoratori cercano di andare avanti con stipendi da fame, affitti e prezzi delle case alle stelle… l’1% più ricco del mondo, negli ultimi dieci anni, ha aumentato la propria ricchezza di oltre 33.900 miliardi di dollari.

A rivelarlo è una nuova analisi di Oxfam, pubblicata in vista della quarta Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, che si terrà a Siviglia a partire dal 30 giugno.

Per rendere l’idea: 33.900 miliardi, fa sapere l’Istituto, sono 22 volte superiori alle risorse necessarie per riportare sopra gli 8,30 dollari al giorno la parte della popolazione mondiale che vive oggi sotto la soglia di povertà. E ancora. Secondo l’analisi di Oxfam, “i governi delle economie avanzate stanno apportando i tagli più cospicui agli aiuti pubblici allo sviluppo dagli anni Sessanta, periodo in cui l’aiuto pubblico allo sviluppo è divenuto oggetto di una rilevazione annuale”. E ancora. I soli Paesi del G7, i cui stanziamenti rappresentano circa tre quarti degli aiuti globali, prevedono per il 2026 tagli del 28% rispetto al 2024. Nel frattempo, la crisi del debito vede il 60% dei Paesi a basso reddito sull’orlo della bancarotta, con i Paesi più poveri costretti a spendere più per il servizio del debito che per scuole e ospedali pubblici. C’è davvero bisogno di aggiungere altro?