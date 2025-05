Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte consistente dei loro dazi doganali punitivi. A scriverlo in un comunicato congiunto sono le due superpotenze che si sono incontrate in queste ore a Ginevra per trattare.

Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”. Sia Washington che Pechino hanno accettato di diminuire del 115% le tariffe applicate. Sui beni cinesi importati negli Stati Uniti dal 145% si passa quindi al 30%, mentre su quelli statunitensi importati in Cina si passa dal 125% al 10%.

Prima dell’entrata in vigore dell’accordo, ossia entro il 14 maggio, gli Stati Uniti “modificheranno l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva ad valorem sui dazi doganali di origine cinese (inclusi quelli delle regioni speciali di Hong Kong e Macao), sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo la restante aliquota ad valorem del 10% su tali articoli”.

Uguali gli oneri per la Cina che come gli Usa modificherà l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva ad valorem sugli articoli degli Stati Uniti, “sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni e mantenendo al contempo la restante aliquota aggiuntiva ad valorem del 10% su tali articoli”.

Intervenendo a Ginevra, il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Usa e Cina stanno lavorando per creare un buon meccanismo che eviti che si ripetano escalation del genere in futuro.

Volano le borse

E dopo l’accordo le borse volano con le quotazioni del petrolio che salgono di tre dollari. Piazza Affari, in mattinata, era partita già in gran spolvero al pari delle altre Borse europee per l’ottimismo sui dazi fra Usa e Cina ed anche per un possibile accordo sulla guerra in Ucraina. In salita Hong Kong, con l’indice Hang Seng che segna un balzo del 3,01%, a 23.555,06 punti. In ripresa anche il dollaro che dovrebbe tornare ad avere lo stesso valore che aveva a fine marzo.

Zhiwei Zhang, il capo economista del Pinpoint Asset Management, una società cinese di gestione di hedge fund con sede a Hong Kong, dopo l’accordo ha dichiarato: “È meglio di quanto mi aspettassi. Pensavo che i dazi sarebbero stati ridotti a circa il 50% e invece sono molto più bassi. Ovviamente questa è una notizia molto positiva per le economie di entrambi i Paesi e per l’economia globale e rende gli investitori molto meno preoccupati per i danni alle catene di approvvigionamento”.

La questione del fentanyl

Gli Usa hanno chiesto a Pechino di prendere un impegno contro la produzione del fentayl, la morfina sintetica che sta creando enormi problemi negli Stati Uniti. Jamieson Greer, il rappresentante al Commercio scelto da Trump, ha affermato che le due parti stanno trattando positivamente sulla questione allegerendo in questo modo la posizione del tycoon nei confronti della Cina.