Vacanze a debito: sempre più italiani ci rinunciano, ma i prestiti aumentano: 5mila euro di media in 50 comode rate

Le vacanze sono sempre più care, sempre più italiani ci rinunciano, sempre più italiani che non potrebbero permettersele ricorrono a prestiti. Nei primi sei mesi del 2024 gli italiani hanno chiesto 250 milioni di prestiti personali per coprire le spese delle vacanze, in crescita del 12% su base annua. A dirlo un’analisi di Facile.it e Prestiti.it, basata su un campione di oltre 150.000 domande di finanziamento personale che ha evidenziato come con questo tipo di prestito gli italiani hanno in media chiesto 5.425 euro da restituire in circa 50 rate, poco più di 4 anni.

L’età media dei richiedenti è pari a 38 anni

In particolare a chiedere dei finanziamenti per le vacanze sono i giovani, con una domanda su tre effettuata da un under 30 e, in generale, l’età media dei richiedenti è pari a 38 anni.

Nonostante ciò, sono 6,5 milioni gli italiani che quest’anno non andranno in vacanza e, fra loro, ben 3,7 milioni hanno dichiarato che il motivo della rinuncia è di natura economica, come evidenzia l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Bilendi. In particolare il problema riguarda gli italiani di età compresa tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 65, mentre a livello territoriale la maggioranza è tra i residenti al Sud e nelle Isole.