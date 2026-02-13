Venezuela, Usa concedono licenze petrolifere a cinque compagnie petrolifere. Nella lista anche Eni
Le autorità statunitensi hanno concesso licenze che autorizzano cinque grandi compagnie petrolifere a operare in Venezuela.
L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha infatti rilasciato licenze generali a Bp, Chevron, l’italiana Eni, Repsol e Shell, “autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela”, a determinate condizioni, in deroga a precedenti restrizioni sanzionatorie.
Proprio in queste ore, racconta Bloomberg, il presidente Donald Trump ha parlato dei rapporti con il Venezuela come “i migliori possibili”, aggiungendo che “Visiterò il paese, ma non abbiamo ancora deciso quando”.
In merito al viaggio, ha poi ribadito: “Farò una visita in Venezuela. Non abbiamo ancora fissato quando, ma lo farò”, senza fornire ulteriori dettagli sull’agenda o sulla durata della missione.