Voucher spesa per tutti: 80 euro di credito da spendere dove vuoi, fai richiesta subito

Agli inizi di questo mese di novembre è stata effettuata una nuova ricarica a tutti i possessori della “Carta Acquisti”, a sostegno di coloro che hanno bisogno di un aiuto per le spese di prima necessità.

Si tratta della card dell’INPS che è stata fornita, secondo determinate regole e graduatorie, a coloro che sono in necessità. E proprio il 9 novembre appena passato, una nuova ricarica di 80€ è stata effettuata, per gli acquisti di novembre e di dicembre.

La domanda che in molti si sono posti è stata: ma a chi spetta questa Carta Acquisti? E soprattutto, quali sono i requisiti per ottenerla? Cerchiamo di capire meglio.

Nuova ricarica per la Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una misura dell’INPS, approvata anche dal Governo, in favore delle famiglie che hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto economico per le spese di prima necessità. Una carta che ha una ricarica che viene effettuata direttamente dall’ente erogatore e che permette, a chi ne è in possesso con determinati requisiti, di poter fare la spesa di ciò di cui ha bisogno.

Ovviamente, come tutti gli aiuti economici e i bonus che in questi ultimi anni sono stati erogati, ci sono delle caratteristiche, quanto anche dei requisiti che la singola persona (o il nucleo familiare) devono avere per poterla ricevere. Ma partiamo dall’inizio. Dopo aver specificato cosa sia la Carta Acquisti e da quale ente è erogata, è necessario dire che la ricarica di 80€, per le spese dei mesi di novembre e dicembre, è stata effettuata (su tutte le card) proprio lo scorso 9 novembre.

A chi è destinata questa misura d’aiuto economico? Ci sono due categorie di persone: la prima sono gli over 65, la seconda sono le famiglie che hanno bambini fino all’età di 3 anni. come la si ottiene? Anche in questo caso il reddito ISEE si presenta come base principale per l’erogazione di questo aiuto.

Quali sono i requisiti per ottenerla

Quest’ultimo, infatti, non deve superare il valore di 8.052,75 euro, in un anno per coloro che hanno un’età compresa fra i 65 e i 70 anni. mentre per coloro che hanno un’età superiore ai 70 anni, l’ISEE deve essere compreso (sempre in un’annualità) fra gli 8.052,75 euro e i 10.737,00 euro. Per quel che riguarda le famiglie con bambini piccoli, invece, il valore massimo dell’ISEE torna ad essere di 8.052,75 euro.

L’altra domanda che ci si pone è: ma cosa si può comprare con la Carta Acquisti? Abbiamo detto all’inizio, quelli che sono i beni di prima necessità, ma anche i farmaci o prodotti in parafarmacia. Come la si può richiedere? Rispettando tutti quelli che sono i parametri che abbiamo elencato, la domanda per ottenere la Carta Acquisti deve essere fatta o presso gli Uffici postali, oppure sui siti ufficiali dell’INPS, delle Poste Italiane o del Ministero dell’Economia.

Con la ricarica effettuata proprio all’inizio di questo mese, si è data la possibilità, per i prossimi due mesi, a chi la possiede e ne ha il diritto, di fare acquisti di cui necessita per novembre e dicembre.