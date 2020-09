Enel lancia bond ibrido da 600 milioni

Enel ha lanciato un prestito obbligazionario ibrido perpetuo per 600 milioni di euro con richieste per oltre 3,7 miliardi di euro.

In contemporanea al bond ibrido Enel ha lanciato un’offerta per il riacquisto di obbligazioni ibride con scadenza 2076 per 200 milioni di sterline. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che le due operazioni sono “in linea con la strategia finanziaria del gruppo delineata nel Piano Strategico 2020-2022, che prevede il rifinanziamento di 13,8 miliardi di euro di debito al 2022 anche attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ibridi”.

La nuova emissione prevede una cedola fissa annuale del 2,250% fino alla prima ‘reset date’ del 10 marzo 2027, con un un interesse pari al tasso ‘euro mid swap’ a cinque anni di riferimento, incrementato di un margine iniziale di 267,9 punti base, a sua volta incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 10 marzo 2032 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 10 marzo 2047.

La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di marzo, a partire da marzo 2021. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,262% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 2,375% per anno. La data prevista per il regolamento delle nuove obbligazioni è il prossimo 10 settembre. Enel è stata assistita da Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, SocGen e UniCredit Bank.