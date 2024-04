Car sharing: nuovi Enjoy Point nelle stazioni Enilive in Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna

Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive, si estende a diverse città del Lazio e arriva anche in Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. È ora possibile noleggiare le auto in sharing negli Enjoy Point attivi in alcune stazioni di servizio Enilive a Civitavecchia e Frascati (Roma), Cassino (Frosinone), Perugia, Foligno (Perugia), L’Aquila, Pescara, Ortona (Chieti), Campobasso, Cagliari, Olbia (Olbia-Tempio) e Alghero (Sassari). Continua l’estensione degli Enjoy Point, che negli ultimi mesi sono stati attivati anche nei punti strategici di diverse città del Nord Est: tutti gli Enjoy Point attivi sono indicati nell’app e sul sito Enjoy.

Il car sharing è una soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati che consente di noleggiare un veicolo per i propri spostamenti in base alle proprie esigenze. Negli Enjoy Point è possibile noleggiare le auto Enjoy in modo immediato (se disponibili) oppure prenotarle fino a 24 ore prima della partenza, per muoversi nei dintorni oppure per viaggiare in tutta Italia con tariffe orarie o giornaliere.

Con l’attivazione dei nuovi Enjoy Point prosegue il percorso di trasformazione delle stazioni Enilive verso il modello ‘mobility hub’: oltre alla possibilità di effettuare il rifornimento di diversi vettori energetici, tra cui il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili*), nelle Enilive Station è possibile fruire di servizi come la ristorazione degli Eni Café, i negozi di prossimità Emporium, i lavaggi EniWash, i Telepass Point, oltre alla possibilità di pagare i bollettini postali e ritirare pacchi in appositi locker.

Gli Enjoy Point attivi nelle regioni del Centro Italia si trovano in punti utili anche a favorire l’interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico nelle Enilive Station di Civitavecchia (via Aurelia km 72, vicino al porto turistico), Frascati (via Vittorio Veneto 34, vicino alla stazione ferroviaria), Cassino (SS Casilina km 140), Perugia (via Mario Angeloni, nei pressi della stazione ferroviaria), Foligno (via Arcamone e viale Roma 10, vicine al centro storico, alla stazione e all’ospedale), L’Aquila (SS 17BIS km 21 e SS 17 bivio Sant’Antonio, quest’ultima di fronte alla fermata Amiternum delle linee extraurbane), Pescara (via Marconi angolo via Pindaro, nei pressi dell’università), Ortona (via della Libertà 160), Campobasso (via IV Novembre), Cagliari (viale La Plaia, vicino alla stazione ferroviaria, all’autostazione e al terminal crocieristico), Olbia (viale Aldo Moro) e Alghero (via Vittorio Emanuele 209).

Come funzionano gli Enjoy Point

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app, disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione Enjoy Point nella quale si possono visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nell’Enjoy Point d’interesse, oppure noleggiare direttamente il veicolo Enjoy d’interesse, se presente nella stazione di servizio Enilive, inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone. Al termine del noleggio, che deve essere concluso nello stesso Enjoy Point di partenza, è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio. Le tariffe sono al minuto, orarie o giornaliere: comprendono sempre carburante, assicurazione e i primi km di percorrenza (50km per le tariffe orarie e 150km al giorno per le giornaliere).

Enjoy è attivo anche nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze in modalità free floating, cioè con la possibilità di iniziare e terminare i noleggi in qualsiasi punto all’interno dell’area di copertura, con tariffa al minuto, oltre alla possibilità di effettuare noleggi di uno o più giorni per muoversi in tutta Italia. La flotta Enjoy conta circa 3.000 veicoli tra auto ibride, auto elettriche e cargo. I clienti sono più di 1 milione e, dal lancio del servizio a oggi, sono stati effettuati più di 31 milioni di noleggi.

Sono disponibili diverse formule di abbonamento che possono essere utilizzate sia per i noleggi nelle città con servizio free floating che per i noleggi da Enjoy Point.