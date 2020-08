Enel Green Power, parco eolico a Partanna. Iniziano i lavori di costruzione

Enel Green Power ha avviato la costruzione del parco eolico di Partanna, in Sicilia.

L’impianto di Enel Green Power verrà realizzato a Partanna in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, e sarà costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW.

L’entrata in esercizio del parco eolico è prevista ad aprile 2021. L’impianto produrrà circa 40 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, che corrispondono alla fornitura di energia per circa 10mila abitazioni, evitando l’emissione in atmosfera di circa 33mila tonnellate di CO2 all’anno. Il progetto sarà realizzato ponendo la massima attenzione alla tutela dell’area e del territorio, in modo da minimizzare ogni possibile impatto sull’ecosistema circostante.

“L’avvio del cantiere di Partanna conferma il nostro impegno per sviluppare nuova capacità rinnovabile in Italia, contribuendo così agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo Enel e del Paese – commenta Antonio Cammisecra, Amministratore Unico di Enel Green Power e direttore della divisione Global Power Generation.

“Nei prossimi mesi verranno avviati quattro ulteriori cantieri in Italia per la costruzione di nuovi parchi eolici, permettendoci ulteriori passi in avanti nella nostra strategia che prevede la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle a zero emissioni”.

L’impianto di Partanna rientra nell’aggiudicazione delle gare Italia del GSE, che prevedono la realizzazione di nuova capacità e il potenziamento di impianti esistenti.