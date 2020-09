Ci sono anche due progetti di Enel nel rapporto di Ernst and Young sui 1.000 progetti verdi messi subito in cantiere nel quadro della ripresa post-Covid.

Anche progetti Enel nel rapporto “A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe” pubblicato da Ernst and Young. Rapporto che identifica oltre 1.000 progetti verdi che possono essere messi rapidamente in cantiere e creare immediatamente valore sociale, ambientale ed economico nel quadro della ripresa post-Covid.

Secondo EY, questi progetti dovrebbero richiedere circa 200 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati, oltre a sostenere più di 2 milioni di posti di lavoro.

L’elenco stilato da EY comprende anche i seguenti progetti di Enel:

In Italia, un progetto da oltre 400 milioni di euro che Enel Green Power e partner stanno esplorando, “3SUN Gigafactory: an Italian sustainable Gigafactory for PV modules”. Progetto per la creazione di una fabbrica che dovrebbe aumentare la produzione di 3SUN di EGP a oltre 3 GW l’anno dagli attuali 200 MW l’anno. Cogliendo la straordinaria opportunità offerta dalla tecnologia a eterogiunzione.

In Spagna, un progetto di Endesa a Teruel da 1,4 miliardi di euro, per la sostituzione e conversione di una centrale a carbone con 1.585 MW di solare e 140 MW di eolico, insieme a sistemi di accumulo a batteria per un totale di 160 MW.

Clicca qui per il report completo di EY.