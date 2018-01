ANCONA – Si schianta e se ne va lasciando l’auto in mezzo alla strada. E’ successo a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Un uomo alla guida di una Fiat Seicento ha perso il controllo della sua auto che è andata violentemente a sbattere contro due mezzi in sosta.

L’uomo si è poi allontanato dalla zona per diverso tempo, lasciando la macchina in mezzo alla strada per poi riapparire solo dopo parecchi minuti dall’incidente per attribuirsi le responsabilità dell’accaduto e riferire le sue generalità ai vigili urbani di Chiaravalle che nel frattempo erano intervenuti sul posto per i rilievi del caso.