Maltempo, le foto della tromba d’aria a Civitavecchia

Maltempo nel Lazio, dove una spaventosa tromba d’aria si è formata sul mare del litorale di Civitavecchia, in provincia di Roma, intorno alle 9.00 del mattino di oggi 22 aprile 2024. Impressionanti le immagini di due utenti Social che si trovavano a Civitavecchia nel momento in cui si è formata in lontananza la tromba marina. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti, tuttavia molti residenti che hanno assistito al fenomeno atmosferico hanno riportato grande spavento.

La durata media di un tornado è di 15 minuti e si sposta a una velocità compresa tra 30 e 60 chilometri all’ora. Il diametro può variare da pochi metri fino ad addirittura due o tre chilometri.