Antonella Clerici operata d’urgenza alle ovaie, cosa è successo

Antonella Clerici è stata operata per la rimozione delle ovaie. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice attraverso un post su Instagram, dove ha raccontato di essere stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico per la rimozione delle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti.

“Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio”, ha scritto la conduttrice nel suo post. Un piano semplice e piacevole, che avrebbe dovuto essere una breve pausa dal lavoro. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando il suo ginecologo le ha ricordato l’importanza di controllare una cisti ovarica. Da quel momento, come ha descritto Clerici, “è partito uno tsunami”: risonanza magnetica, ricovero e infine l’operazione.

Un intervento necessario: «Ciao ovaie»

Dopo la risonanza, è stato deciso che l’intervento chirurgico fosse la soluzione migliore. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto Clerici, rassicurando i suoi fan. La conduttrice ha subito una ovariectomia, un’operazione che comporta la rimozione delle ovaie, una procedura che si rende necessaria in alcuni casi per prevenire o trattare condizioni potenzialmente pericolose.

Nel suo post, Antonella Clerici ha voluto esprimere la sua gratitudine verso le persone che l’hanno supportata durante questo difficile momento. Ha ringraziato il suo ginecologo, Antonio Tafuri, per la diagnosi accurata e tempestiva. Un ringraziamento speciale è stato riservato al professor Enrico Vizza, il chirurgo che ha eseguito l’operazione: “La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’, non la dimenticherò”, ha scritto la conduttrice.

Ora, Antonella Clerici sta affrontando il periodo di convalescenza. Su Instagram ha condiviso una foto dal suo letto d’ospedale, facendo il segno della vittoria con le mani per rassicurare tutti. “Adesso un po’ di convalescenza… A presto”, ha concluso nel suo post.

L’importanza della prevenzione

Uno dei messaggi chiave del post di Antonella Clerici è certamente l’importanza della prevenzione.

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”, ha scritto la conduttrice.

L’intervento di Antonella Clerici è stato eseguito all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma, una delle eccellenze italiane nel campo della ricerca e della cura oncologica. L’IRE è il più grande Comprehensive Cancer Center del centro Italia e si distingue per la combinazione di assistenza ai pazienti e attività di ricerca avanzata. Dispone di laboratori tecnologicamente avanzati e di un’unità di bioinformatica a supporto della ricerca oncologica.

La vicinanza di colleghi e amici

La notizia dell’intervento di Antonella Clerici ha suscitato una grande ondata di affetto e sostegno da parte di colleghi, amici e fan. Numerosi sono stati i messaggi di incoraggiamento e solidarietà lasciati sotto il post della conduttrice. Tra i tanti, spiccano quelli di Luciana Littizzetto, Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Francesca Barra e Simona Ventura, tutti pronti a sostenere Clerici in questo momento delicato.