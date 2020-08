Arisa e la foto contro il bodyshaming. La cantante lucana pubblica un selfie (senza ritocchi) che la ritrae dal seno alle cosce.

Arisa pubblica una foto contro il bodyshaming in cui appare, senza ritocchi, dal seno alle cosce. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” scrive la cantcana.

Arisa si descrive in questo modo nel suo ultimo scatto postato su Instagram.

Lo scatto che ha sorpreso i fan: la cantante, in bikini, invece di inquadrare il volto, ha ripreso soltanto la parte centrale del suo corpo.

Il suo intento è chiaro e lo si comprende dai vari hastag utilizzati tra i quali #bodypositive e #loveyourbody.

Arisa e la foto al naturale per abbattere stereotipi

Lo scopo dello scatto è quello di apparire al naturale abbattendo in questo modo gli stereotipi.

Bisogna accantonare l’idea di corpo perfetto da esibire, soprattutto in spiaggia.

Cosa pensano i follower

Alcuni follower hanno apprezzato la foto, altri l’hanno trovata “priva di senso”.

In molti hanno ringraziato Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, per il suo essere autentica e per il suo coraggio di mostrarsi senza utilizzare trucchi e artifici vari.

Altri l’hanno invece trovata “priva di senso”. Altri hanno ironizzato su quello che si intravede dietro al costume.

Tra i commenti positivi c’è chi ha scritto “sei unica”, “ti adoro”. “Quando mostrare le tette non è esibizione ma emozione!”, scrive un utente.”Io ti amo completamente!” aggunge qualcun altro.

Anche Fedez mostra di apprezzare la foto, pubblicando come commento tre cuori (fonte: Huffington Post, Instagram).