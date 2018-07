ROMA – Belen Rodriguez continua a stupire e su Instagram pubblica una nuova foto a luci rosse: tutta nuda distesa in mezzo all’acqua durante la sua vacanza ad Ibiza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo scatto è accompagnato da una frase in spagnolo: “Descansa tu alma”. In poche ore il post ha fatto impazzire i fan e ha raccolto migliaia di like. Nei commenti si sprecano i complimenti per la bella show girl argentina.

“Meravigliosa. Sublime. Stupenda, incantevole Bellezza Belen”, scrive un fan. “Che spettacolo! La bellezza dovrebbe avere il tuo nome”, aggiunge un altro. “Tu sei, semplicemente, una delle donne più belle del mondo. Senza invidia e con oggettività, sei stupenda!”, ha commentato, invece, una donna.