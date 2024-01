Cane ingerisce 200 grammi di elastici per capelli: la foto ai raggi X

A Sherborne, nel Dorset (Regno Unito), un cane è arrivato a ingerire 200 grammi di elastici per capelli. La famiglia dell’animale, un carlino femmina, è rimasta “scioccata” quando il veterinario ha fatto la scoperta. La padroncina aveva notato che la sua cagnolina, di due anni, il cui nome è Ham, si stava comportandosi in modo strano. Ma mai avrebbe pensato che il motivo poteva essere la massa di elastici che poi ha scoperto essere stata inghiottita dall’amica a quattro zampe.

Ham ora si è completamente ripresa ed è tornata a casa dai suoi proprietari. La proprietaria ha spiegato che Ham, dal nome del Tottenham Hotspur Football Club, di solito passa gran parte della giornata ad abbaiare a chiunque o qualunque cosa passi davanti alla casa. Ma quando è diventata silenziosa, hanno subito capito che qualcosa non andava.

Il cane ha ingerito circa 50-60 elastici

Le prime indagini da parte del team della Newton Clarke Veterinary Surgery hanno rivelato che aveva qualcosa di piuttosto “strano” nello stomaco e hanno detto che “è stata rapidamente portata in chirurgia per ulteriori indagini”. La veterinaria Emily Whitby ha dichiarato: “Con nostra sorpresa, Ham aveva lo stomaco pieno di elastici per capelli. Abbiamo rimosso circa 50-60 elastici per capelli in totale, che pesavano 200 g, quando Ham pesa solo 6 kg”.

La Northwood ha dichiarato: “Siamo rimasti davvero scioccati dal fatto che ciò potesse accadere e molto grati ai veterinari per la loro vigilanza e per averci ascoltato quando siamo andati da loro con la sensazione che non tutto andasse bene. “La stiamo tenendo d’occhio molto più da vicino adesso: è un tale sollievo che stia bene”. Fonte BBC.