Claudia Gerini, chi è il nuovo amore dell’attrice

ROMA – Dopo la rottura con Andrea Preti, lo scorso marzo, Claudia Gerini aveva dichiarato più volte di volersi concentrare solo sul lavoro. Invece, da quanto documentato da Chi, sembra arrivato l’amore per l’attrice 46enne.

Il settimanale Chi l’ha beccata in dolcissima compagnia di un uomo misterioso. Baci, carezze e tanta complicità tra loro, che conoscono già le rispettive figlie. La bambina di lui, che dalle foto non sembra avere più di un anno, viene coccolata spesso dall’attrice, ma anche Linda, la figlia avuta dalla Gerini durante la storia con Federico Zampaglione, si trova a suo agio al parco con la mamma e quello che sembra essere a tutti gli effetti il nuovo compagno. L’identità di lui però resta top secret. Forse ancora non per molto.