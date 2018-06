VARESE – Il gran giorno di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è arrivato. Dopo 18 anni di vita insieme, una figlia, Stella, di 14 anni, e una proposta strappalacrime in diretta tv, dalla casa del Grande Fratello Vip, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la coppia più amata della tv ha pronunciato il fatidico sì nei giardini delle Ville Ponti (Varese).

Lo sposo, in completo blu, è arrivato in anticipo come da tradizione, alle 17.40. Al suo fianco l’amico Lorenzo Flaherty, suo compagno di avventura nella casa più spiata d’Italia e testimone di nozze insieme ad un amico di vecchia data di Bossari.

La sposa è arrivata alle 18.04, con soli 4 minuti di ritardo. Filippa ha scelto un abito minimal, niente velo, solo un fiore tra i capelli sciolti. Al momento del sì è scoppiata in lacrime, facendo emozionare tutti e 230 gli invitati. Sue testimoni sono l’attrice e modella Barbara Snellenburg e un’amica svedese. La figlia Stella era invece la damigella d’onore.

Dalle 18.20 Filippa e Daniele sono ufficialmente marito e moglie. Segue ora una grande festa a tema, studiata nei dettagli dal noto wedding planner, Enzo Miccio, che oltre a firmare l’abito di Filippa ha scelto un tema favoloso per la storia d’amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori: Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ecco le prime foto dai social del “royal wedding italiano”.