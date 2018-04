ROMA – Matteo Salvini e Elisa Isoardi in vacanza al mare. Il leader della Lega e la conduttrice Rai sono stati prima sul litorale laziale (a Sabaudia) e poi alle Isole Tremiti, in Puglia.

Salvini e la sua compagna si stanno godendo qualche giorno di relax dopo i primi giri di consultazione che hanno visto il segretario leghista è stato impegnato in prima linea.

Matteo Salvini con la compagna Elisa Isoardi non ha perso tempo e si è subito recato nel paradiso dell’area protetta ospite di Giusy Nocera e del campione di sub Arturo Santoro. Ad accompagnarlo il solito Raimondo Ursitti, il segretario generale della Fiera è ormai un inseparabile scudiero del leader leghista in Capitanata, insieme a lui anche una sua amica foggiana.

Partenza da Lesina, dove Salvini avrà fatto razzia di magliette attillate targate Papete dall’amico Casanova, e poi una intera giornata di mare.