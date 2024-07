Fedez ricoverato nuovamente in ospedale: “Emorragie interne, sono di nuovo qui”

Fedez ha condiviso attraverso una storia su Instagram, di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di emorragie interne. Con il suo solito approccio ironico, ha fatto riferimento alla celebre frase di Dj Khaled, “Another One”, per descrivere il suo stato di salute. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne”, ha scritto Fedez accompagnando una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale con il viso coperto dalla mano.

Versi condivisi

Fedez ha reso pubblici alcuni versi scritti durante la notte, che potrebbero essere inclusi in una futura canzone. I versi riflettono il suo stato d’animo e le difficoltà personali: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato.”

Reazioni e preoccupazioni

Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che hanno immediatamente iniziato a esprimere il loro sostegno sui social media. Il rapper è noto per condividere apertamente le sue vicissitudini personali, e questa trasparenza ha creato un legame forte con il suo pubblico.