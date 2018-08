ROMA – Gabriella Giammanco non vede l’ora di andare in vacanza [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La parlamentare palermitana di Forza Italia, classe 1977, è già pronta alle vacanze. La dimostrazione arriva da questo scatto postato su Instagram. La Giammanco mostra le gambe e indossa una maschera per fare snorkeling come quelle comuni che si trovano in commercio e le pinne ai piedi.

La senatrice e vicepresidente del gruppo del partito fondato da Berlusconi a Palazzo Madama è seduta su un divano e indossa un paio di shorts.

Si tratta di una foto piuttosto curiosa: avevamo mai visto un politico con pinne ai piedi e boccaglio in faccia?

Come scrive Wikipedia,

Gabriella Giammanco è eletta deputato de Il Popolo della Libertà nel 29 aprile 2008, successivamente di Forza Italia dal 16 novembre 2013. Laureata in scienze della comunicazione, giornalista professionista dal 2003, dopo aver collaborato con tv locali palermitane viene assunta nel 2005 come redattrice per il TG4.

In questa veste lavora anche al rotocalco Sipario. Alla prima esperienza in politica, fa parte della VII commissione (cultura, scienza, istruzione) e della XI commissione (lavoro pubblico e privato). Nel giugno 2011 il candidato sindaco di Bagheria, Bartolo Di Salvo, sostenuto da Il Popolo della Libertà e Popolari di Italia Domani, annuncia la designazione della Giammanco ad assessore in pectore nella sua giunta in caso di vittoria elettorale, ma viene sconfitta al ballottaggio dal candidato di Futuro e Libertà per l’Italia e UDC, Vincenzo Lo Meo.

Nel febbraio 2013, in occasione delle elezioni politiche, è ricandidata alla Camera dei deputati nella circoscrizione Sicilia 1 con Il Popolo della Libertà, risultando eletta. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività de Il Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia. Il 26 aprile 2017 viene nominata Portavoce in Sicilia di Forza Italia. Nel 2018 è eletta senatrice. Il 30 maggio 2018 è stata eletta dall’assemblea del Gruppo di Forza Italia del Senato, su proposta della capogruppo Anna Maria Bernini, vicepresidente del gruppo.