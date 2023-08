Giorgia Meloni in pasticceria, il selfie con il giovane richiedente asilo FOTO

Anche un giovane richiedente asilo ha voluto fare una foto selfie con Giorgia Meloni quando la presidente del Consiglio si è recata in una pasticceria. Giorgia Meloni era a Ceglie Messapica prima di lasciare la Puglia, dove ha trascorso le vacanze. Il diciottenne Mosharab Matubar, sorridente nel selfie con la premier, come spiegano dalla pasticceria, lavora da un paio di mesi nel locale e vive in un centro d’accoglienza della località della Valle d’Itria.