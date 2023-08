Isola d’Elba in fiamme. L’isola toscana brucia dalle ore 21 di ieri sera. In azione da stamani due elicotteri della Regione e due Canadair per spegnere il rogo scoppiato nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo.

Come spiega la Protezione civile regionale, in seguito all’incendio, il cui fronte si è rapidamente esteso a causa del vento, in tarda serata era stato evacuato a scopo precauzionale il camping Village Canapai che si trova su un’area collinare vicino a Ortano, e alcune abitazioni. Nelle operazioni di spegnimento, a terra, impegnate 12 squadre di volontariato antincendio boschivo e di operai forestali. Stamani, con il primo traghetto, previsto l’arrivo di altre 14 squadre di volontari. Al lavoro anche i vigili del Fuoco.

Isola d’Elba in fiamme, bruciati 14 ettari di bosco: 700 persone evacuate

In tutto sono state circa 700 le persone evacuate. Il rogo ora è n fase di contenimento: sull’isola stanno operando decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono bruciati finora 14 ettari. Degli evacuati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Al momento si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata.

Non si registrano feriti o persone coinvolte al momento, mentre la strada provinciale per Rio è stata chiusa e la circolazione deviata sulla strada del Volterraio. Il rogo, come si spiega dalla sala della protezione civile regionale, si è sviluppato in un’area boschiva in località San Felo. Intorno alle 21 numerose segnalazioni sono giunte alla sala operativa regionale per fiamme ben visibili che divampavano nella vegetazione. Il fronte, a causa del vento, si è rapidamente esteso, minacciando un’abitazione subito presidiata dai Vigili del Fuoco. Ed oggi sull’isola arriveranno altri 14 vigili del fuoco per continuare ad arginare l’incendio.

