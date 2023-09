KlimaTicket, il tatuaggio ecologista che in Austria dà diritto all’abbonamento gratuito sui mezzi pubblici

KlimaTicket. Chi in Austria si tatua questa scritta ha diritto ad un anno di abbonamento gratuito. Sta facendo discutere l’iniziativa del Governo per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. “KlimaTicket” non è altro che il nome del biglietto unico per accedere ai servizi di trasporto pubblico. Come tatuaggio va bene anche un simbolo che richiama la lotta al cambiamento climatico: in entrambi i casi si riceverà un anno di abbonamento gratuito.

KlimaTicket, il tatuaggio che in Austria dà diritto ad un anno di abbonamento gratuito sui mezzi pubblici

L’incentivo deciso dal Governo austriaco fa decisamente bene anche al portafoglio. La tessera costa infatti 1.095 euro all’anno, quasi uno stipendio basso italiano, ma non è per tutti. Ad aver l’abbonamento e il tatuaggio gratis saranno infatti soltanto le prime tre persone che si presenteranno agli eventi che promuovono l’iniziativa.

Ad aver avuto l’idea del tatuaggio è stata la ministra per il Clima e l’Energia Leonore Gewessler. La proposta è stata lanciata alcune settimane fa durante il Frequency Festival nella città di St Pölten. Alla presentazione hanno seguito al momento tre eventi in cui i partecipanti hanno potuto tatuarsi la scritta KlimaTicket o uno tra i simboli proposti che rievocano la lotta al cambiamento climatico.

Tatuati i primi tre partecipanti e non solo: hanno ricevuto l’abbonamento gratuito (e il tatuaggio gratuito) alcune persone ulteriori che lo hanno chiesto (ed ottenuto) agli eventi in questione.

“Una promozione che ti entra nella pelle”

“Una promozione che ti entra nella pelle”. Questo lo slogan ufficiale dell’iniziativa postato su Instagram. “Se sei una delle prime tre persone coraggiose a far incidere uno dei simboli o ‘KlimaTicket’, riceverai un biglietto valido per un anno! Quale simbolo vorresti far incidere?“, si legge ancora.

Cos’è il KlimaTicket e in quanti lo usano

Il KlimaTicket è traducibile come “biglietto climatico”. Costa 1.095 euro all’anno, ossia tre euro al giorno. Permette a chi lo acquista di accedere a tutto il servizio di trasporto pubblico presente in Austria (autobus, tram, metropolitana e treni).

Sono previsti sconti per giovani, anziani e persone con disabilità, che abbassano il prezzo a 821 euro. Disponibile anche un biglietto familiare di 1.205 euro, valido per un adulto più un massimo di quattro bambini tra i 6 e i 14 anni. Attualmente, circa 245mila persone possiedono un KlimaTicket. Lo scopo è quello di ridurre le emissioni in un paese comunque piccolo, che conta 9 milioni di abitanti.

A non tutti è però piaciuta l’iniziativa del Governo. L’opposizione ha infatti accusato la Gewessler di farsi pubblicità sulla pelle delle persone. Nel vero senso della parola.