Moneta Nutella, argento, prezzo 45 euro, solo 30mila pezzi: c’è già chi la rivende a 350 euro

Da oggi si può acquistare la moneta da 5 euro per celebrare la Nutella: costa 45 euro, è di argento e ha una tiratura di soli 30mila pezzi. I collezionisti sono già alla ricerca della moneta Nutella e infatti su alcuni siti specializzati, ma anche su eBay, si trova in vendita anche a 350 euro.

La tiratura infatti è di 10mila pezzi per ciascun colore (in tutto sono 3 colori come il Tricolore italiano). Se il prezzo di vendita ufficiale è di 45 euro, ecco che le aste di prevendita per il trittico hanno già superato i 350 euro. E c’è da immaginare che le quotazioni saliranno ancora.

Moneta Nutella, le tre versioni

Sono tre le versioni in cui è stata coniata la moneta Nutella, con tre tonalità di colore: l’autrice Annalisa Masini ha rappresentato sul tappo del vasetto tre varianti, verde, bianco e rosso. Sul rovescio della moneta è raffigurato lo storico stabilimento di Alba dove la Ferrero fu fondata negli anni ’40.

L’acquisto può essere fatto direttamente sul portale e-commerce della Zecca italiana e nei punti vendita del Poligrafico. Un omaggio che nasce per il Nutella World Day. La vendita sul sito della Zecca partirà dal 26 gennaio e i numeri potrebbero essere importanti. Un omaggio ad uno dei prodotti più amati in tutto il mondo.