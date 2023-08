Scontrino pazzo ma al contrario. Sette persone si sono fermate a pranzare a Lagonegro in provincia di Potenza. Il gruppo, originario di Ladispoli in provincia di Roma, stava tornando a casa dalle vacanze e si è fermata in un ristorante pagando, per un pranzo completo, soltanto 60 euro.

Lo scontrino è stato pubblicato, insieme al menu del locale, sul gruppo Facebook “Ladispoli città” da Andrea. L’uomo ha spiegato che, tornando dalle vacanze in Calabria insieme ad alcuni suoi amici e parenti, per evitare di rimanere bloccati in coda sull’autostrada a causa di un incidente, hanno percorso una strada alternativa al confine tra Campania e Basilicata segnalata dal navigatore. Il gruppo ha notato la “Locanda Da Federico” ed ha deciso di fermarsi per il pranzo.

Scontrino pazzo al contrario: a Lagonegro in 7 hanno pagato 60 euro Andrea ha scritto: “Il servizio non sarà dei migliori e non c’è neanche grande scelta, ma il cibo è buono e fatto in casa”. La sorpresa è arrivata alla fine, al momento di andare via: tutti e sette si erano seduti intorno al tavolo e si sono visti portare un conto bassissimo. I primi costano al massimo 4 euro

Andrea ha scritto: “Abbiamo speso 60 euro in sette, per 3 antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro bottiglie d’acqua e una coca cola”. In sette hanno pagato 4 euro per un piatto di cavatelli con fagioli e cozze, 3,5 euro per gli gnocchi alla sorrettina, le orecchiette alla bolognese e gli spaghetti alla scarpara.

Ovviamente la foto con lo scontrino e con il menu del ristorante è diventata virale sul web.