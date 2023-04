La strana creatura fotografata in Texas (Facebook)

Strana creatura marina in spiaggia. Accade in Texas. La foto dell’animale sconosciuto e che sembra quacosa di alieno l’ha pubblica su Facebook Patricia Ducote. La donna l’ha ricevuta da una sua amica. L’incontro è avvenuto all’altezza della penisola di Bolivar: la donna ha preso il suo cellulare e scattato la fotografia che poi ha inviato a Patricia.

Strana creatura marina su una spiagga del Texas: “Che cosa può essere?”

Quest’ultima ha postato la foto su Facebook . L’immagine è ststata poi rilanciata da molti siti tra cui il Fort Worth Star-Telegram. La donna ha chiesto ai suoi amici “Che cosa può essere?“. In tanti hanno commentato facendo delle ipotesi. L’immagine è stata giudicata terrificante e qualcuno ha scritto: “È ciò di cui sono fatti gli incubi”. Alla fine è apparso un esperto che ha fornito la risposta più probabile con tanto di descrizione.

Cos’è la creatura marina misteriosa: il mistero è stato risolto

Secondo il Texas Parks and Wildlife Department, non si tratta di una creatura marina. Si tratta semplicemente dei resti di un pesce che era stato catturato e sfilettato. Non siamo quindi davanti ad una forma aliena. “Le parti piumate sono le branchie, che sono attaccate agli archi branchiali ossei. I pezzi appuntiti nella parte centrale superiore sono i denti faringei”, ha detto allo Lerrin Johnson del Texas Parks Wildlife. Johnson, intervistato dall0 Huston Cronicle ha concluso: “Non riesco a identificare la specie, ma molto probabilmente è un grosso pesce”. La massa grigiastra è simmetrica. Ha dei fronzoli che corrono lungo l’esterno. Il resto è ricoperto da masse che assomigliano a dei molari. Verso l’alto ha dei denti affilati.