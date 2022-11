Tre migranti aggrappati per 11 giorni al timone di una petroliera che ha attraversato l’Atlantico FOTO

Aggrappati per undici giorni e undici notti al timone di un’enorme petroliera. Il Servizio di soccorso marittimo spagnolo ha salvato tre migranti che si erano nascosti nel timone di una petroliera, la Alithini II, arrivata alle Canarie dalla Nigeria. Attraversando l’Oceano Atlantico.

Aggrappati al timone di una petroliera che ha attraversato l’Atlantico

Gli uomini, trovati a bordo della nave nel porto di Las Palmas, mostravano sintomi di disidratazione e ipotermia e sono stati trasferiti in ospedali dell’isola per ricevere assistenza medica. La nave battente bandiera maltese era partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre ed è arrivata a Las Palmas lunedì 28 novembre.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che vengono trovati migranti che viaggiano nel timone di navi commerciali dirette alle Isole Canarie. Un anno fa un ragazzo nigeriano di 14 anni è stato intervistato dal quotidiano spagnolo El Pais dopo essere sopravvissuto per due settimane nel timone di una nave. Anche lui era partito da Lagos. L’agenzia Efe ricorda che almeno in altri due casi, in passato, migranti sono riusciti a raggiungere le Canarie attraverso questa pericolosa modalità di viaggio.