VENEZIA – Stefano Accorsi sfila sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, prima di mangiarsi una pizza a notte fonda in piazza San Marco. L’attore posta la foto su Twitter mentre afferra un trancio di margherita con indosso lo smoking e scrive divertito: . “E alla fine… #Pizza delle 02:25. Di notte..” non immaginando la reazione che avrebbe scatenato la foto. A polemizzare con l’attore è stata l’associazione veneziana pubblici servizi.

La notizia la riporta Il Gazzettino. Il direttore dell’associazione, Ernesto Pancin, ha rilasciato questa dichiarazione: “Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza. Accorsi si è preso una pizza? Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo”.

In difesa dell’attore è intervenuto però Pasquale Travisano, il titolare della pizzeria take away: “Polemiche? Ma scherziamo? Invece di essere felici che attori e celebrità vengano a Venezia e vivano la Piazza anche di notte, siamo qua a criticare Accorsi? Io trovo quella foto perfino poetica. Purtroppo siamo sempre avvelenati con tutto. Che c’è di male in quella foto? Ha mangiato una pizza in piazza e poi si è portato via il cartone. Dove doveva andare a quell’ora?”.