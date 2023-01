Voragine a Roma in Piazza della Libertà, Smart finisce nella buca di un cantiere FOTO

Una Smart è finita in una voragine che si è aperta all’interno di un cantiere di Piazza della Libertà all’altezza di Ponte Regina Margherita a Roma. È accaduto intorno alle ore 8 di ieri, giovedì 19 gennaio. La city car è finita all’interno di un’area, dove sono in corso degli interventi di manutenzione stradale. Un cantiere regolarmente transennato e segnalato. Alla guida della Smart c’era una donna di 62 anni, che a seguito dell’incidente non ha riportato fortunatamente gravi ripercussioni.

Smart finisce una voragine in pieno centro a Roma

Come si vede nella foto che immortala l’incidente, la Smart si è ribaltata sul lato destro. La conducente ha avuto difficoltà ad uscire dall’abitacolo. La dinamica è ancora in fase d’accertamento da parte della polizia locale di Roma Capitale. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti del I Gruppo Prati.

Voragini a Roma, la città che ingoia le sue auto

Nell’aprile del 2021 una voragine si era aperta in viale dei Colli Portuensi. Un camion ci è sprofondato dentro con la parte anteriore. A gennaio dello stesso anno una grossa perdita d’acqua ha spaccato in due il manto stradale a Centocelle e una vettura era rimasta in bilico su una voragine. Sempre qualche anno fa, in via Zenodossio, a Torpignattara, l’asfalto è sprofondato per diversi metri, inghiottendo due vetture.