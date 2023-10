Dio onnipotente, un credente rinuncia alla vendetta e al giudizio come vuole Gesù, pochi, firse nesuno lo fa, oggi come sempre

Dio onnipotente, così prega un credente che ha concepito questi versetti in tutta autonomia di idee. È la rinuncia alla vendetta e al giudizio come vuole Gesù. Principi poco seguiti ieri come oggi,

Dio onnipotente ed eterno

Tua è la giustizia tua la misericordia tua la consolazione

Ti prego accetta la mia sottomissione

Tu sei la mia roccia tu sei il mio scudo

In te io mi rifugio

In te io mi abbandono

In te mi annullo

Perdona i miei peccati concedimi la tua grazia e la pace della rassegnazione

Fai che la mia vita sia sempre secondo la tua volontà

Proteggimi e difendimi da chi mi invidia da chi mi odia e dal male che è in me

Ora e sempre amen