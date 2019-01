ADELAIDE – Australia, donna dà pugno al cavallo: poliziotta la stende a terra. Nel centro di Adelaide in Australia, un cavallo della polizia viene inspiegabilmente preso a pugni da una donna.

E’ accaduto nella giornata di Capodanno: l’agente in sella ha subito reagito per difendere l’animale e ha scaraventato a terra la donna che è poi stata bloccata da altri poliziotti. Ritrovata la calma la donna non è stata accusata di nulla dagli agenti.

Altre immagini mostrano la donna a faccia in giù sul pavimento con altri agenti di polizia che le torcono le braccia per trattenerla. Dopo aver aperto una breve indagine, la polizia ha deciso di non accusare la donna di nulla. A quanto pare, la passante voleva colpire un ufficiale in piedi che si trovava a fianco del cavallo. La donna però ha sbagliato tiro ed è stata subito afferrata da una poliziotta.

Il gesto che ha provocato degli attimi concitati è stato ripreso e documentato in un video postato poi su YouTube.