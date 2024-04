Il Botswana vuole trasferire 20mila elefanti in Germania

Il presidente del Botswana ha minacciato di trasferire fino a 20mila elefanti in Germania dopo che Berlino ha criticato la caccia ai pachidermi e l’enorme esportazione di trofei post-caccia in Germania. Mokgweetsi Masisi si è detto irritato dalle dichiarazioni e spiega che la caccia serve a regolare il numero degli animali presenti nel paese africano. Altrimenti, a suo dire, dovrebbero essere i tedeschi a “convivere con gli animali che cercano di imporci”, ha detto al quotidiano tedesco Bild. A proposito della sua offerta di trsferire 20mila elefanti, il presidente del Botswana ha aggiunto che non si tratta di uno scherzo: “Vorremmo fare questo regalo alla Germania”, ha dichiarato Masisi, aggiungendo che “non accetterà un no come risposta”.