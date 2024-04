Un appartamento del centro storico, al quinto piano di una elegante palazzina di corso Milano, è stato trasformato in un “rifugio” per gatti. Ma quando gli agenti del Nucleo tutela animali della polizia locale, su segnalazione di alcuni inquilini, hanno perquisito l’abitazione, nella mattinata di mercoledì, davanti ai loro occhi si è presentata una scena di assoluto degrado.

I vigili, coordinati dal pubblico ministero Roberto D’Angelo titolare delle indagini, hanno trovato all’interno della casa 47 felini. Tutti gatti lasciati a girovagare in mezzo ai loro escrementi, malnutriti e senza acqua. La situazione nello stabile è peggiorata, quando alcuni residenti hanno segnalato alla Municipale la caduta dal quinto piano di un gatto.

L’animale non è più stato ritrovato e forse, potrebbe essere stato lanciato. La proprietaria, una donna padovana di 49 anni è stata denunciata per maltrattamenti agli animali ed emissioni nauseabonde. In un secondo momento gli inquirenti hanno anche perquisito la seconda abitazione alla Mandria della indagata e anche qui hanno riscontrato una situazione di forte degrado.