Cagnolina bruciata viva, ragazzo di 19 anni condannato alla fustigazione pubblica

In Malesia, un cane è stato bruciato vivo. Condannato alla fustigazione pubblica un ragazzo di 19 anni. Verrà colpito con sette colpi di rotan, un sottile bastone di vimini utilizzato in Malesia per le punizioni corporali.

di redazione Blitz

Pubblicato il 23 Aprile 2023 - 19:00