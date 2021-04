Calci al cane dell’addestratore star: la denuncia degli animalisti. Attenzione, immagini forti! Sì, perché un video che circola sul web mostra un noto addestratore prende a calci un cane affidato alla sua gestione.

L’istruttore cinofilo che lavora anche per cinema e fiction, è finito al centro di un vortice di accuse e polemiche. Capo d’imputazione: maltrattamento agli animali.

Perché le immagini mostrano il violento calcio al fianco di un lupo cecoslovacco recalcitrante agli ordini. Poi urla, intimidazioni, tutto il repertorio di un coercizione violenta per “educarlo”. Il cane alla fine si piega, remissivo e umiliato. Ma a quale prezzo? Un’onta per un addestratore di cani, intollerabile e da condannare per le associazioni animaliste che hanno sollevato il caso.

“Un evidente caso di maltrattamento, di sofferenza non solo fisica ma anche psichica volutamente inflitta — denunciano le associazioni Enpa, Leidaa, Lav, Lndc e Oipa —. Se poi si trattava di un cane cosiddetto “morsicatore”, con precedenti di aggressioni, l’interessato dovrebbe spiegare perché un cane con problemi del genere è stato lasciato libero in un recinto, come risulta dal video, alla presenza di altri cani con i loro proprietari o conduttori”.

Di seguito le immagini del video su Youtube.