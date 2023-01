Un cane leonberger di 70 chili che faceva parte del branco di cani impazziti che ha sbranato a morte una dog walker di 28 anni era diventato un divo in tv.

Il cane è apparso in un programma televisivo della BBC sui cuccioli problematici ed è stato chiamato Shiva, in onore della divinità indù della distruzione. Ad oggi risulta introvabile secondo la sua padrona.

La dog walker è stata sbranata da otto cani che portava a passeggio a Carterham, località del Surrey vicino a Londra.

Il cane, chiamato Shiva a causa del suo comportamento indisciplinato, era apparso insieme alla sua proprietaria Delia Lewis nel programma 10 Puppies and Us della BBC Two nel 2017, trasmissione dedicata ai cani problematici. Si pensa che possa essere uno degli otto cani che la polizia ha individuato come gli aggressori della giovane dog walker.

La signora Lewis si definisce una sensitiva internazionale e guaritrice qualificata e afferma di aver lavorato con alte personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte, dell’economia, dell’industria e molto altro ancora. Parla del suo cane come di un animale vivacissimo ma anche molto dolce. Opinione confermata anche da un veterinario di Wimbledon nel 2020.

Dalla ricostruzione della polizia sembrerebbe che alcuni cani abbiano prima attaccato una passante, che è riuscita a scappare e mettersi in salvo, ed il suo cagnolino e poi la giovane dog sitter, la quale, invece, non ha avuto scampo.

I cani, fuggiti dopo l’aggressione, sono stati presi in custodia dalla polizia. Saranno sottoposti a valutazioni psico fisiche da specialisti e poi verrà decisa la loro sorte.

Uno dei pochi testimoni, una donna a cavallo su un sentiero a Gravelly Hill, afferma di aver visto da lontano una donna a terra che non riusciva ad alzarsi, circondata da un gruppo di cani, alcuni di taglia media, che l’aggredivano e, a differenza della povera ragazza che urlava, gli animali agivano in un agghiacciante silenzio.